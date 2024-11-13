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В Таганроге на отремонтированные дороги наносят разметку

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В Таганроге продолжаются работы по нанесению разметки на отремонтированные недавно автомобильные дороги, информирует администрация города.

Город

Так, дорожная разметка уже появилась на улице Дзержинского — на участке от улицы Фрунзе до улицы П. Тольятти. И на улице Ленина — на участке от улицы Дзержинского до улицы Москатова.

«На улице Дзержинского установлены ранее демонтированные искусственные дорожные неровности — «лежачие полицейские», — уточняется в сообщении. — Их обустройство на улице Ленина запланировано выполнить до конца текущего года».

Разметка наносится по разработанным проектам организации дорожного движения. Работы проводятся в ночное время.

Фото администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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