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В Таганроге отремонтирован тротуар на улице Сызранова

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В Таганроге завершен ремонт тротуара на улице Сызранова в районе дома № 26.Работы велись в рамках проекта «Сделаем вместе».

Город

Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, специалисты подрядной организации привели в порядок участок площадью 508 квадратных метров.

Еще одна пешеходная зона, попавшая в проект по итогу конкурсного отбора, находится на ул. Котлостроительной, в границах домов № 17 — 29. К ремонту этого тротуара подрядчик планирует приступить на следующей неделе.

«Главными инициаторами благоустройства территорий являются сами жители. В этом их активно поддерживают депутаты округов. Они сопровождают проекты до итогов подведения конкурса. Такая совместная работа даёт свои положительные результаты» — отметил Андрей Фатеев.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге организацию заставили восстановить часть тротуара на ул. Р. Люксембург.

Фото t.me/Fateev

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Таганрогская правда
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