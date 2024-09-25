На Бакинском мосту Таганрога провели заливку бетоном

В Таганроге продолжается ремонт Бакинского моста. О том, как продвигаются работы, рассказал заместитель главы городской администрации Егор Долматов.

По его словам на сегодняшний день демонтировано асфальтобетонное покрытие, бетонный и гидроизоляционный слои. Также выполнена работа по укладке нового гидроизоляционного слоя и проведена заливка бетона.

«Хочу обратить внимание, что в связи с тем, что бетону необходимо набрать прочность, этот процесс будет занимать две недели. Работы будут производиться подрядной организацией в подмостовой части моста», — пояснил Егор Долматов.

Он напомнил, что на мосту сохраняется риверсивное движение, а поворот с улицы Л. Чайкиной запрещен. Однако некоторые водители нарушают правила временного ограничения движения. и создают аварийную ситуацию.

«Призываю водителей соблюдать правила и не создавать аварийные ситуации», — обратился к таганрожцам замглавы администрации.

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