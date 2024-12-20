В Таганроге завершен ремонт аварийного участка коллектора на улице 1-й Котельной

Оперативно завершить доставляющий неудобства жителям ремонт городским властям поручил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Напомним, на этом участке самотечного канализационного коллектора глава региона побывал в рамках рабочей поездки в Таганрог 11 декабря.

«Дорогие таганрожцы! Выполняем обязательства перед жителями улицы 1-й Котельной, где проходят работы по ремонту канализационного коллектора. Неделю назад на этом объекте побывал врио губернатора Юрий Слюсарь. Мы гарантировали ему завершение работ в сроки, которые были озвучены на встрече с жителями», — написала 20 декабря в своих соцсетях глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Глава города отметила, что ранее был выполнен демонтаж временного трубопровода для отвода стоков, который проложили на улице 1-й Котельной на участке от улицы Дзержинского до улицы Мало-Почтовой. Временный трубопровод перенесен на соседний участок, где работы продолжат в 2025 году.

Завершена отсыпка дороги на участке от улицы Мало-Почтовой до улицы М. Горького. Восстановление асфальтобетонного покрытия здесь выполнят в 2025 году при наступлении теплой погоды.

«Также по просьбам жителей установлены дополнительные переходные мостики через временный трубопровод на пересечении переулка Цехового и улицы Мало-Почтовой и на улице 2-й Котельной», — пояснила Светлана Камбулова.