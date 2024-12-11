Юрий Слюсарь поручил ускорить ликвидацию стихийных свалок в Таганроге

И «закрыть вопрос» с ремонтом аварийного участка канализационного коллектора на улице 1-й Котельной.

11 декабря Таганрог посетил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Глава региона приехал сразу после ракетного удара, чтобы оценить ситуацию в городе. Помимо пострадавшего от обстрела ВСУ военного аэродрома Юрий Слюсарь осмотрел свалочные очаги, на которые жалуются таганрожцы, и побывал на одном из аварийных участков самотечного канализационного коллектора.

«Жители Таганрога в комментариях неоднократно писали о стихийных свалках и постоянном ремонте коллектора. Заехал на проблемные объекты. В городе есть три крупных свалочных очага, которые требуют ликвидации. Заняться этим необходимо максимально оперативно, тем более у нас есть положительный опыт рекультивации полигона на Николаевском шоссе. Поручил ускорить процессы подготовки всех необходимых документов», — написал после визита в своем Telegram-канале врио губернатора.

Глава города Таганрога Светлана Камбулова пояснила, что речь идет о свалочном очаге, который образовался напротив полигона, а также о свалках на Мариупольском шоссе и улице Чучева.

«Для ликвидации свалочных очагов — на Мариупольском и Николаевском шоссе — необходим комплекс мероприятий. Что касается ситуации на улице Чучева, здесь ликвидировать свалочный очаг возможно без разработки проекта. Ориентировочная стоимость этих работ около 116 млн рублей. Город включился в эту работу. Она требует серьёзной финансовой помощи из вышестоящих бюджетов. Юрий Слюсарь выразил готовность оказать такую поддержку», — сообщила Светлана Камбулова.

Что касается ремонта коллектора на улице 1-й Котельной, то Юрий Слюсарь подчеркнул, что в 2025 году этот вопрос должен быть закрыт полностью.

«Понимаю жалобы и усталость людей от постоянного ремонта канализационной сети. Сейчас на улице 1-й Котельной смонтирован временный обводной трубопровод. Глава города заверила, что до 20 декабря дорогу засыпят щебнем и устранят неприятный запах. Мера временная, но важно, чтобы таганрожцы могли уже сейчас комфортно передвигаться по улице», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

По словам Светланы Камбуловой, весной 2025 года дорога по улице 1-й Котельной будет заасфальтирована. Ориентировочный срок завершения работ на данном участке коллектора — декабрь 2024 года.

«В этом районе необходимо выполнить ремонт еще на двух участках коллектора. Обратилась и с этой просьбой о финансовой поддержке к Юрию Слюсарю», — отметила глава города.

Фото администрации Таганрога