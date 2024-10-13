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В Таганроге завершается строительство нового здания ГИМС

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В Таганроге новое здание ГИМС в бухте Андреева планируется ввести в эксплуатацию к концу нынешнего года. Строительство объекта ведется  в соответствии с комплексным планом по развитию и реконструкции нашего города.

Город

Напомним, что на строительной площадке побывал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, который посети Таганрог с рабочим визитом 10 октября.  Сейчас новое здание уже построено, проводятся работы по благоустройству территории и коммутации внутренних инженерных сетей. Предполагается, что оно будет введено в эксплуатацию ко Дню спасателя, который отмечается 27 декабря.  

Ранее таганрогский ГИМС МЧС России располагался на территории Пушкинской набережной и попал в зону планируемого расширения пешеходной зоны. Строительство нового здания началось в 2023 году. В зоне ответственности Таганрогского отделения находятся акватория Таганрогского залива от устья Дона до села Весело-Вознесенка, а также река Миус с Миусским лиманом.

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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