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В Таганроге завершается подготовка школ к учебному году

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В Таганроге межведомственная комиссия завершила проверку 93 образовательных организаций. Вопросы, касающиеся подготовки учреждений образования к новому учебному году обсуждались 12 августа на расширенном планерном совещании, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Город

«Межведомственная комиссия завершила проверку 93 образовательных организаций — 57 дошкольных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования, 31 общеобразовательной организации. Все они получили паспорта готовности», — написал глава городской администрации в своем телеграм-канале.

Он также обратил внимание участников совещания на то, что необходимо завершить работу по подготовке к новому учебному году в течение двух недель. А том числе привести в порядок пешеходные переходы рядом с учебными заведениями.

Ранее мы рассказали, что таганрогских старшеклассников в новом учебном году будут учить оказывать первую помощь.

Фото t.me/Fateev

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Таганрогская правда
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