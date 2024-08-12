В Таганроге завершается подготовка школ к учебному году

В Таганроге межведомственная комиссия завершила проверку 93 образовательных организаций. Вопросы, касающиеся подготовки учреждений образования к новому учебному году обсуждались 12 августа на расширенном планерном совещании, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

«Межведомственная комиссия завершила проверку 93 образовательных организаций — 57 дошкольных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования, 31 общеобразовательной организации. Все они получили паспорта готовности», — написал глава городской администрации в своем телеграм-канале.

Он также обратил внимание участников совещания на то, что необходимо завершить работу по подготовке к новому учебному году в течение двух недель. А том числе привести в порядок пешеходные переходы рядом с учебными заведениями.

Ранее мы рассказали, что таганрогских старшеклассников в новом учебном году будут учить оказывать первую помощь.

Фото t.me/Fateev