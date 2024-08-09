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Таганрогских старшеклассников в новом учебном году будут учить оказывать первую помощь

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Обучение будет проходить на базе медколледжей и техникумов.

#Образование

В этом учебном году, начиная с сентября, учащиеся 9-х классов общеобразовательных школ Таганрога и еще нескольких городов Ростовской области будут изучать азы оказания первой помощи пострадавшим. Обучение будет проходить на Дону в рамках проекта «Школа первой помощи – бережливое отношение к жизни другого человека», сообщает минздрав региона.
Учиться оказывать первую помощь девятиклассники будут на базе медицинских колледжей и техникумов.

– Своевременное и грамотное оказание первой помощи способствует снижению смертности при экстренных состояниях. При этом значительная часть ситуаций предполагает участие очевидцев, людей без медицинского образования, – отмечает министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев. – Каждый гражданин должен обладать навыками оказания первой помощи – это может спасти жизнь ему самому, его близким, а также другим людям в случае экстренной необходимости.

Участниками проекта станут более 200 человек.

Фото: минздрав по РО

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Таганрогская правда
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