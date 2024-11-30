30 ноября около четырех часов вечера в Таганроге специалисты «Водоканала» устранили аварию на водопроводных сетях в районе пересечения улиц Морозова и Дзержинского. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Напомним, что авария случилась рано утром. Из-за утечки воды, которая залила трамвайные пути, на несколько часов было остановлено движение трамваем, следующих по маршрутам №№ 2 и 7. Специалисты «Водоканала» оперативно приступили к ремонтным работам.

«Знаю, что на данном участке коммунальные аварии происходят с большой частотой. Да, городские сети водоснабжения и водоотведения имеют высокий процент износа, и латание отдельных участков сетей не дает нужного эффекта. Поэтому объемы работ по замене изношенных сетей и ремонту объектов значительно увеличены. Данный участок водопровода, где утром произошла авария, подлежит замене. К этим работам Водоканал планирует приступить в феврале 2025 года», — написала в своем telegram-канале Светлана Камбулова.

Она также уточнила, что во время предстоящего ремонта будет заменено более 800 метров трубопровода.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге заменили участок водопровода на улице Театральной.

Фото t.me/KambulovaSvetlana