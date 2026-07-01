В Таганроге заменят почти два километра труб и улучшат  водоснабжение Северного микрорайона

В Таганроге ведется аварийно-восстановительный ремонт водопроводной сети на улице Л. Чайкиной. Работы планируют завершить к 31 октября 2026 года, за это время подрядчик заменит около двух тысяч метров трубопровода.

Как пояснила глава города Светлана Камбулова, сеть в этом районе была критически изношена. Регулярные порывы трубопровода приводили к частым перебоям с водоснабжением в Северном микрорайоне, создавая неудобства сотням семей.

Сейчас работы ведутся в рамках производственной программы МУП «Управление «Водоканал». По итогам конкурсных процедур был заключен договор с подрядной организацией ООО «ДОНСПЕЦСЕРВИС». В рамках проекта предусмотрена замена изношенных участков трубопровода диаметром 225 мм протяженностью 1717 метров, а также замена трубопровода диаметром 160 мм протяженностью 261 метр.

«Это масштабный и очень важный для города проект. Он позволит существенно повысить надежность водоснабжения Северного микрорайона и в будущем избавить жителей от регулярных аварийных отключений», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что Центральный пляж Таганрога восстановили после ливня с градом.

Фото: мессенджере «MAX» Светланы Камбловой