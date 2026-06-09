В Таганроге замена подвальных котельных на модульные завершится в этом году

Глава Таганрога Светлана Камбулова проинспектировала модульные котельные, которые были построены в прошлом году и завершили свой первый отопительный сезон. К некоторым объектам у жителей возникли претензии.

Расположенная в Лермонтовском переулке, 26 котельная обеспечивает теплом три многоквартирных дома. Несмотря на успешное прохождение сезона, жители пожаловались на шум от работы насосов. Ситуация находится на контроле: подрядчик уже переносит оборудование. Как отметила Камбулова, техническая возможность для этого есть, поэтому проблема будет решена, и жителям станет комфортнее.

Еще одна модульная котельная находится на пересечении улицы Александровской и Лермонтовского переулка. Она подает тепло в пять многоквартирных домов и один социальный объект. В ходе пуско-наладочных работ возникали сложности, но в целом оборудование отработало сезон хорошо. Однако жители обратили внимание на внешний вид прилегающей территории — поступили просьбы привести ее в порядок. Глава города поручила в кратчайшие сроки провести необходимые восстановительные работы.

В этом году в городе завершается вынос всех подвальных котельных. Камбулова оценила ход работ на улице Фрунзе, 62/3. По ее словам, готовность объекта составляет 90%. Сейчас активно прокладывается газоснабжение, устанавливается дымовая труба и монтируется тепловая сеть. Уже в этом году от новой котельной надежное теплоснабжение получат три многоквартирных дома, где проживает 261 человек, детский сад № 12 «Зоренька» и еще 16 объектов потребителей.

Подготовка к зиме, по словам главы города, — это ежедневный и кропотливый труд. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, которых в городе девять, проводят работы строго по графику.

Ранее мы рассказали, что власти Таганрога ищут нового подрядчика для завершения ремонта дороги на улице Ломоносова.

Фото: скрин видео в мессенджере «MAX» Светланы Камбуловой