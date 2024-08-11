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В селе под Таганрогом трех пенсионеров спасли во время пожара

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В селе Новобессергеневка Неклиновского района во время пожара в частном домовладении соседи спасли трех пенсионеров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Новости Таганрога

9 августа в 19.20 во дворе частного домовладения на улице Азовской сначала загорелся стог сена, а затем огонь перекинулся на кровлю жилого дома. Увидевшие это соседи сразу вызнали пожарных и вывели на улицу трех находившихся в помещении пожилых людей.

На место прибыли восемь сотрудников МЧС и две спецмашины. Огонь, который распространился на площади 20 квадратных метров, удалось ликвидировать в течение получаса. Причины возгорания установят дознаватели МЧС.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге сгорел лодочный бокс на улице Социалистической.

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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