В селе под Таганрогом трех пенсионеров спасли во время пожара

В селе Новобессергеневка Неклиновского района во время пожара в частном домовладении соседи спасли трех пенсионеров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

9 августа в 19.20 во дворе частного домовладения на улице Азовской сначала загорелся стог сена, а затем огонь перекинулся на кровлю жилого дома. Увидевшие это соседи сразу вызнали пожарных и вывели на улицу трех находившихся в помещении пожилых людей.

На место прибыли восемь сотрудников МЧС и две спецмашины. Огонь, который распространился на площади 20 квадратных метров, удалось ликвидировать в течение получаса. Причины возгорания установят дознаватели МЧС.

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Фото ГУ МЧС по РО