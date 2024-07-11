В Таганроге зафиксированы случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом

С начала весенне-летнего сезона в лечебно-профилактические организации Ростовской области за медицинской помощью по поводу укуса клещами обратилось 4777 человек, их них 1806 — дети до 14 лет.

Такие данные на 9 июля 2024 года приводит управление Роспотребнадзора по региону.

В Ростовской области зарегистрированы лабораторно подтвержденные случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой — в Сальском, Орловском, Зимовниковском, Заветинском, Пролетарском, Целинском, Волгодонском районах, в Сальске.

Случаи заболевания коксиеллезом (лихорадка Ку) отмечаются в Ростове-на-Дону, Ремонтненском, Заветинском, Дубовском, Сальском районах; иксодовым клещевым боррелиозом — в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Зверево, Орловском районе.

«В ходе мониторинга клещевых инфекций в клещах выделены различные патогенны в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азовском и Аксайском, Мясниковском, Ремонтненском, Егорлыкском, Сальском, Зимовниковском, Константиновском, Родионово-Несветайском, Заветинском, Дубовском, Красносулинском, Пролетарском, Семикаракорском районах. Управлением в адрес глав перечисленных административных территорий направлены письма требования о необходимости незамедлительного выполнения противоклещевых мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.

Медики напоминают, в случае укуса клещом необходимо обратиться в лечебно-профилактическую организацию, где окажут первую медицинскую помощь — снятие клеща и обработку раны, а также проведут необходимые исследования.

О том, как защитить себя от клещей, смотрите здесь.

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