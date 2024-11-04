Главная » Город

В Таганроге зафиксировано свыше 45 случаев падения веток и обрывов линий ЛЭП

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

По данным на 14.30 4 ноября, в Таганроге из-за непогоды зафиксировано более 45 случаев падения веток и обрывов электропроводов.

Город

Информация о происшествиях поступает от таганрожцев на телефон Службы 112. Для ликвидации последствий ураганного ветра в городе сформированы специальные бригады. Они оперативно отрабатывают заявки. Все аварийные службы переведены в усиленный режим работы.

«Еще раз обращаюсь к таганрожцам. Будьте осторожны, по возможности оставайтесь дома и не паркуйте свои автомобили под деревьями», — написала в своих соцсетях глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Напомним, по прогнозам синоптиков, ветер должен стихнуть к вечеру 5 ноября.

Фото: Telegram Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

112 непогода Светлана Камбулова Таганрог ураган
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru