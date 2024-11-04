В Таганроге зафиксировано свыше 45 случаев падения веток и обрывов линий ЛЭП

По данным на 14.30 4 ноября, в Таганроге из-за непогоды зафиксировано более 45 случаев падения веток и обрывов электропроводов.

Информация о происшествиях поступает от таганрожцев на телефон Службы 112. Для ликвидации последствий ураганного ветра в городе сформированы специальные бригады. Они оперативно отрабатывают заявки. Все аварийные службы переведены в усиленный режим работы.

«Еще раз обращаюсь к таганрожцам. Будьте осторожны, по возможности оставайтесь дома и не паркуйте свои автомобили под деревьями», — написала в своих соцсетях глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Напомним, по прогнозам синоптиков, ветер должен стихнуть к вечеру 5 ноября.

Фото: Telegram Светланы Камбуловой