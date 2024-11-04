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Из-за ураганного ветра аварийные службы Таганрога работают в усиленном режиме

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4 ноября Таганрог накрыл ураганный юго-западный ветер, порывы которого достигают 23-28 метров в секунду.

Город

«Дорогие таганрожцы! Неблагоприятные погодные условия сохраняются в нашем городе. Все аварийные службы работают в усиленном режиме. Отрабатывается каждая заявка, поступившая в службу 112. Будьте внимательны, соблюдайте правила безопасности. Проведите это время, по возможности, дома с семьёй», — обратилась к жителям глава города Таганрога Светлана Камбулова.

В соцсетях жители города сообщают об упавших деревьях. Так, дерево упало на улице Л. Чайкиной, в переулке Гоголевском, напротив рынка «Радуга» — здесь затруднено движение транспорта. Упавшие ветки уже убраны с проезжей части на пересечении улицы Р. Люксембург и 2-го переулка.

Ураганный ветер обрывает и линии электропередачи. Аварийные бригады ЮЗЭС сейчас работают на пересечении улиц Энгельса и переулка А. Глушко, на улице П. Тольятти. Без электроснабжения остался район Греческих Рот. Здесь также ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС» Таганрога.

На нескольких перекрестках не работают светофоры.

Напомним, из-за усиления ветра 4 и 5 ноября уровни воды в Таганрогском заливе могут превысить неблагоприятные отметки. Об этом таганрожцев предупредили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

По прогнозам синоптиков, ветер должен стихнуть к вечеру 5 ноября. Температура воздуха завтра понизится до +2°…+4°, ожидается дождь со снегом.

Фото: ВК «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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