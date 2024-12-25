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В Таганроге задерживаются сроки окончания ремонта СКЦ «Приморский»

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В Таганроге завершены первый и второй этапы ремонта фасада здания СКЦ «Приморский». Однако окончание работ на объекте задерживается по объективным причинам, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Город

Капитальный ремонт фасада здания СКЦ «Приморский», построенного еще в 1957 году, был запланирован на нынешний  год. Средства выделялись из областного бюджета с участием местного софинансирования. К работам, которые были разбиты на несколько этапов, приступили еще в июне.

На сегодняшний день первые два этапа завершены и приняты комиссией. Проведено бетонирование отмосток, восстановлена разрушенная задняя стена здания, оштукатурены колонны и центральная часть, установлены оконные блоки.

«К сожалению, подрядчик задерживает выполнение работ. Причины объективные. В ходе капремонта были обнаружены скрытые дефекты конструкций, требующие дополнительного времени на устранение. Ведем претензионную работу с подрядчиком. Мы все заинтересованы в скорейшем и качественном завершении работ», — рассказала Светлана Камбулова.

Она отметила — не смотря на ремонтные работы, занятия творческих коллективов и клубов в СКЦ идут по расписанию. А творческие коллективы подготовили интересные новогодние представления.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге завершен ремонт аварийного участка коллектора на улице 1-й Котельной.

Фото tagancity.ru

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новости ремонт СКЦ Приморский Таганрог
Таганрогская правда
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