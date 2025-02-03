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В Таганроге задержан 40-летний мужчина, обвиняемый в убийстве соседки

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Преступление было совершено 1 февраля 2025 года.

Новости Таганрога

По версии следствия, фигурант находился по месту своего жительства в Таганроге. Между 40-летним мужчиной и его 38-летней соседкой на почве длительных неприязненных отношений произошел конфликт.

«В ходе ссоры житель Таганрога нанес женщине множественные удары ножом в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась», — сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области.

После совершения преступления подозреваемый был задержан.

Следственными органами в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — уточняется в сообщении.

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Ростовской области будут судить за укрывательство убийства.

Фото: СКР по Ростовской области

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Таганрогская правда
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