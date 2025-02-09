В Таганроге задержаны инспектор одного из отделов по вопросам миграции городского УМВД и бывший начальник этого отдела в рамках уголовного дела об организации незаконной миграции. Об этом сообщает официальный портал Главного следственного управления СУ СК РФ по городу Москве.

Следователями столичного СК выявлены новые эпизоды преступной деятельности участников организованной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции.

Установлено, что группа действовала примерно с мая 2023 года. Соучастники подыскивали лиц из числа граждан государств ближнего зарубежья, желавших получить гражданство РФ, но не имевших на то законных оснований.

«Фигуранты за денежное вознаграждение в размере от 250 до 500 тыс. рублей изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки об имевшейся регистрации на территории ДНР, что позволяло иностранным гражданам получить гражданство РФ в упрощенном порядке», — пишет источник.

В рамках расследования были проведены обыски в Таганроге. Следователи изъяли предметы и документы, указывающие на причастность фигурантов к совершенным преступлениям. С задержанными таганрожцами сейчас проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение.

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Фото rostov.sledcom.ru