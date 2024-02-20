В Таганроге предприниматель заплатит штраф в размере 80 тысяч рублей за торговлю контрафактными сигаретами, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Факт реализации индивидуальным предпринимателем сигарет, не маркированных акцизными марками, выявили сотрудники Таганрогской транспортной прокуратуры. Сейчас табачная продукция изъята из незаконного оборота и подлежит уничтожению.

В отношении нарушителя возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ (оборот табачных изделий без маркировки, в случае, если такая маркировка обязательна) и ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров), сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас предприниматель уже привлечен к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 80 тысяч рублей.

Фото «Таганрогской правды»