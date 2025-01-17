В Таганроге за год на 45% подорожала аренда жилья

В Таганроге за 2024 год стоимость долгосрочной аренды одного квадратного жилья выросла на 43 процента – в два раза больше, чем в других городах региона. При этом снять квартиру в нашем городе все равно заметно дешевле, чем в других.

Эксперты Сбера, используя данные сайта Домклик, проанализировали рынок аренды жилья в Ростове, Батайске, Аксае и Таганроге. А затем рассказали, как менялись цены в 2024 году. К примеру, в Таганроге снять один квадратный метр сейчас можно примерно за 515 рублей, а однокомнатную квартиру – за 18 тысяч рублей. Это самый низкий показатель среди исследованных городов, не смотря на самый высокий темп роста цен.

Для сравнения — в Ростове стоимость одного квадратного метра составила 697 рублей. Снять студию площадью 35 кв м в среднем можно примерно за 25 тысяч рублей, а в сравнении с началом года цена выросла всего на 4,5%. В Батайске стоимость аренды к декабрю повысилась на 22%, однокомнатная квартира обойдется примерно в 20 тысяч рублей в месяц. В Аксае — около 23 тысяч рублей (рост на 19%).

По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Константина Бугрима, в 2024 году число предложений на рынке долгосрочной аренды жилья в Ростовской области увеличилось на 16%. А для размещения и поиска объявлений всё больше дончан стали использовать проверенные онлайн-платформы.

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Фото donland.ru (из архива)