На Дону из аварийного жилья переселили почти 15 тысяч человек

В Южном федеральном округе активно реализуется программа по переселению людей из аварийного жилья. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве ЮФО.

По его словам, регионы Южного федерального округа расселили порядка 670 тыс. кв. м аварийного жилого фонда с 2019 года. В частности, по национальному проекту «Жильё и городская среда» на территории округа предусматривалось расселить 488,5 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда и тем самым улучшить условия проживания 28,6 тыс. человек.

«Все субъекты, которые входят в состав ЮФО достигли целевых показателей нацпроекта по площади расселённого аварийного жилья, выявленного до 2017 года. С 2019 года в округе 42,3 тысячи жителей аварийных домов переехали в новые квартиры. Было расселено 667,6 тыс. кв. м непригодного жилфонда», – сказал Марат Хуснуллин.

Он отметил, что больше всего человек переехали из аварийных домов в Ростовской (14,9 тысячи человек), Волгоградской (9,6 тысячи человек) и Астраханской (8,3 тысячи человек) областях.

На состоявшемся на днях совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое в режиме видеоконференции провёл Президент России Владимир Путин, также было уделено внимание теме расселения аварийного жилищного фонда. По словам Марата Хуснуллина, в Республике Крым из аварийного жилья с 2019 года переселены 1876 человек, целевые показатели нацпроекта регионом выполнены. В Севастополе, который завершил действующую программу ещё в 2022 году, из непригодных домов переехали в новые квартиры 179 человек.

Переселение людей из аварийных домов во всех регионах Южного федерального округа продолжится по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас субъекты уже определили объём аварийного жилфонда, который подлежит расселению в ближайшие годы.

Источник government.ru

Фото donland.ru