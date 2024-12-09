В Таганроге юные музыканты выступили солистами ансамбля «Диво»

В большом концертном зале Таганрогской детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского прошел концерт муниципального ансамбля народных инструментов «Диво». Особенными были четыре номера концертной программы – в качестве солистов с оркестром выступили четверо учащихся отделения одаренных детей: балалаечник Даниил Весенин и пианисты Иван Охремчук, Руслан Раскита и Таисия Богославец.

Зрительный зал был заполнен студентами Таганрогского педагогического лицея-интерната и Таганрогского техникума машиностроения и металлургии «ТАГМЕТ».

«С педагогическим лицеем сотрудничаем уже третий концертный сезон. С 2022 года реализуем «Пушкинскую карту», — поделилась директор музыкальной школы им. П.И. Чайковского Юлия Фролова. – Развиваем сотрудничество и другими техникумами и колледжами. Отделение одаренных детей нашей школы уже второй раз реализует проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив. В рамках этого проекта наши лучшие юные музыканты выступают в качестве солистов с профессиональными муниципальными коллективами Таганрога».

Отделение одаренных детей в музыкальной школе им. П. И. Чайковского было создано 30 лет назад, в 1994 году, по инициативе Татьяны Михайловны Кузнецовой, которая его и возглавила. С 2016 года отделением заведует Лариса Юрьевна Савина. В нынешнем году на отделении учится 10 одаренных воспитанников, у каждого из них – индивидуальная учебная программа.

«Я рада работать с Ларисой Юрьевной Савиной, — признается Юлия Васильевна Фролова. – Она профессионал высочайшего уровня, к тому же замечательный человек. Создание и реализация проекта нашей школы «Звучащие сердца юных талантов» — это все благодаря энтузиазму Ларисы Юрьевны, которую весь наш коллектив поздравляет с юбилеем! Желаем ей больших творческих успехов, новых идей и высоких профессиональных результатов в работе с воспитанниками!

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Владимир Прозоровский, фото автора