Главная » Культура

В Таганроге юные музыканты выступили солистами ансамбля «Диво»

На чтение 2 мин Просмотров 17 Опубликовано

В большом концертном зале Таганрогской детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского прошел концерт муниципального ансамбля народных инструментов «Диво». Особенными были четыре номера концертной программы – в качестве солистов с оркестром выступили четверо учащихся отделения одаренных детей: балалаечник Даниил Весенин и пианисты Иван Охремчук, Руслан Раскита и Таисия Богославец.

Культура

Зрительный зал был заполнен студентами Таганрогского педагогического лицея-интерната и Таганрогского техникума машиностроения и металлургии «ТАГМЕТ».

«С педагогическим лицеем сотрудничаем уже третий концертный сезон. С 2022 года реализуем «Пушкинскую карту», — поделилась директор музыкальной школы им. П.И. Чайковского Юлия Фролова. – Развиваем сотрудничество и другими техникумами и колледжами. Отделение одаренных детей нашей школы уже второй раз реализует проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив. В рамках этого проекта наши лучшие юные музыканты выступают в качестве солистов с профессиональными муниципальными коллективами Таганрога».

Отделение одаренных детей в музыкальной школе им. П. И. Чайковского было создано 30 лет назад, в 1994 году, по инициативе Татьяны Михайловны Кузнецовой, которая его и возглавила. С 2016 года отделением заведует Лариса Юрьевна Савина. В нынешнем году на отделении учится 10 одаренных воспитанников, у каждого из них – индивидуальная учебная программа.

«Я рада работать с Ларисой Юрьевной Савиной, — признается Юлия Васильевна Фролова. – Она профессионал высочайшего уровня, к тому же замечательный человек. Создание и реализация проекта нашей школы «Звучащие сердца юных талантов» — это все благодаря энтузиазму Ларисы Юрьевны, которую весь наш коллектив поздравляет с юбилеем! Желаем ей больших творческих успехов, новых идей и высоких профессиональных результатов в работе с воспитанниками!

Ранее мы рассказали, что в Таганроге прошла премьера новой программы баяниста Юрия Шишкина.

Владимир Прозоровский, фото автора

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ансамбль Диво культура музыкальная школа новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru