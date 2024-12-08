7 декабря в большом концертном зале Таганрогского музыкального колледжа состоялся концерт известного во многих странах мира концертирующего российского исполнителя, педагога и одного из лучших баянистов современности, заслуженного артиста России Юрия Шишкина.

Сцена концертного зала колледжа пока еще остается без «одежды» после завершившегося недавно капитального ремонта. Но празднику виртуозно исполняемой музыки это не помешало. Открыла программу премьера сочинения Анатолия Кусякова «Музыкальное приношение».

Анатолий Иванович Кусяков — композитор, педагог, народный артист России, ректор Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова – оставил этот мир в 2007 году. К слову, свою педагогическую деятельность он в свое время, с 1970 по 1972 годы, начинал в Таганроге, в музыкальном училище, в память об этом один из классов Таганрогского музыкального колледжа носит имя Анатолия Ивановича Кусякова.

В числе сочинений Анатолия Кусякова – 24 прелюдии для баяна. 12 из них автор в 1999 году, на рубеже тысячелетий, объединил в сюиту «Лики уходящего времени». Это произведение Анатолий Иванович Кусяков посвятил своему коллеге, другу и единомышленнику Юрию Васильевичу Шишкину, который выступил редактором сюиты и её первым исполнителем. 12 остальных прелюдий никто никогда не исполнял: они ждали своего часа. Их ноты, хранившиеся в архиве композитора, его вдова не так давно передала Юрию Васильевичу, он их объединил в новое сочинение «Музыкальное приношение». Таганрог стал первым городом, где это произведение было исполнено публично.

В концертной программе также прозвучали произведения Дмитрия Шостаковича, Жоржа Бизе, Виктора Герасимова, Вячеслава Семенова, Виктора Власова, Валентина Агуненко и Валентины Дмитриевой, а также китайская народная музыка (в Китае Юрий Шишкин гастролирует на протяжении 33-х лет), а завершил программу дуэт баянистов: Юрий Шишкин и его ученик, студент Ростовской консерватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов Петр Яриненко исполнили музыку Андрея Петрова из художественного фильма «Человек-амфибия».

Обращаясь к таганрогской публике, Юрий Шишкин отметил, что рад видеть всех пришедших на его концерт, а в особенности – своих друзей, в числе которых был и специально приехавший на этот концерт из Донецка солист-инструменталист Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» Сергей Устименко.

Вторым после Таганрога городом, где будет исполнена новая программа маэстро Шишкина, станет Москва — там концерт состоится 12 декабря.

Ране мы рассказали, что во Дворце Алфераки Таганрога будет звучать музыка Шопена.

Владимир Прозоровский, фото автора