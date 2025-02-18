17 февраля в Таганрогском техникуме сервиса и жилищно-коммунального хозяйства прошло торжественно открытие регионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Ростовской области 2025 по компетенции «Печное дело».

Соревнования будут проходить по 21 февраля в стенах учебных мастерских техникума, в них принимают участие студенты учебных заведений среднего профессионального образования Ростовской области. Главный эксперт на конкурсной площадке — мастер производственного обучения Таганрогского техникума сервиса и ЖКХ Андрей Юрьевич Паревский.

В этом году компетенция «Печное дело» стартовала в рамках регионального этапа в Ростовской области впервые. На протяжении нескольких дней студенты будут выполнять конкурсное задание, включающее в себя три модуля: кладку камина Колеватора («Очаг»), кладку уличной печи «Простушка» и печи «Отопительный щиток».

На протяжении всей соревновательной недели будет проводиться деловая программа. В её рамках 19 февраля состоится круглый стол на тему «Связь времен. Особенности строительства различных исторических эпох», в котором примут участие студенты образовательных организаций, представители Ассоциации строителей города Таганрога, социальные партнеры техникума и ветераны строительной индустрии. 20 февраля в техникуме пройдет научно-практическая конференция на тему «Современное благоустройство жилищных комплексов», обучающиеся образовательных организаций будут защищать свои индивидуальные проекты.

В первый день Чемпионата конкурсанты прошли процедуру регистрации на площадке, эксперты-наставники — инструктаж по охране труда, главным экспертом были распределены роли экспертов на площадке. Также экспертами осуществлена проверка оборудования, инструментов и материалов, необходимых для дальнейшей работы конкурсантов.

После торжественного открытия чемпионата для участников была организована экскурсионная поездка по Таганрогу.

Приглашаем обучающихся школ и профессиональных организаций посетить нашу конкурсную площадку по компетенции «Печное дело» и ознакомиться с профессией, представители которой доставляют уют и тепло в каждый дом.

Ранее мы рассказали, что в механическом колледже Таганрога собрались будущие «Профессионалы».

Амина МИХАЛЕВА, директор техникума.

Фото Анны Целых