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В Таганроге выявляют незаконных торговцев соснами и пиротехникой

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В Таганроге начались рейды по пресечению незаконной торговли пиротехникой и деревьями хвойных пород, сообщает официальный портал городской администрации.

Город

Для этих целей по поручению главы города Светланы Камбуловой создана мобильная группа по пресечению несанкционированной торговли, которая работает вместе с сотрудниками полиции.

«Группа приступила к работе 18 декабря и уже выявила четырех нарушителей, в отношении которых составлены административные протоколы», — пишет источник.

Рейды будут проводиться ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

Ранее мы рассказали, сколько стоят новогодние деревья на ёлочных базарах Таганрога.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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