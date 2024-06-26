В Таганроге выявлены случаи заболевания после укусов клещей

Случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом после укусов паразитами выявлены в Таганрога, сообщает региональный Роспотребнадзор.

На 25 июня в донском регионе от укусов клещей уже пострадали 4 268 человек, их них 1 601 — дети в возрасте до 14 лет.

Зарегистрированы случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой в Сальском, Орловском, Зимовниковском, Заветинском, Песчанокопском, Целинском районах и Сальске.

В Ремонтненском, Заветинском, Дубовском районах выявили случаи заболевания коксиеллезом (лихорадка Ку). А в Таганроге, Ростове, Волгодонске, Зверево и Орловском районе — случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ).

Кроме того, в Мясниковском, Ремонтненском, Егорлыкском, Сальском, Зимовниковском, Константиновском и Родионово-Несветайском районах в клещах, снятых со скота, выявлен вирус ККГЛ. А в Ремонтненском и Дубовском районах в паразитах обнаружен возбудитель коксиеллеза.

«В адрес глав вышеперечисленных административных территорий направлены письма требования о необходимости незамедлительного выполнения противоклещевых мероприятий», — пишет источник.

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