В Таганроге планшетная выставка «Городские летописи» открылась на Центральной аллее в парке культуры и отдыха имени Горького.

Как сообщает на своей страничке ВК Таганрогский художественный музей, этот социальный проект подготовлен к предстоящему Дню города в рамках сотрудничества с МАУ «Центр культурно-досуговой деятельности».

Выставка «Городские летописи» посвящена достопримечательностям и памятным уголкам нашего города. На ней представлены произведения из коллекции Таганрогского художественного музея, исполненные советскими и российскими художниками XX-XXI веков.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге четыре дня будут отмечать день рождения Фаины Раневской.

Фото ВК Таганрогский художественный музей