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В Таганроге выставили на продажу часть имущества завода «Прибой»

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В Таганроге продается часть имущества АО «ТЗ «Прибой». Информация о проведении торгов появилась на официальном портале «Российского аукционного дома».

Город

Участок площадью 1,2 гектара с кадастровым номером 61:58:0002515:51 расположен на улице Большой Бульварной, 13-25 и предназначен для использования в производственных целях. На его территории расположен корпус № 16, который использовался как склад цемента. На участке есть наружное ограждение из шлакоблока и железобетонных плит общей протяженностью около 200 погонных метров.

Начальная цена лота составляет 11 967 000 рублей. Аукцион должен состояться 15 марта, заявки на него принимаются до 17.00 11 марта.

Фото auction-house.ru

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Таганрогская правда
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