24 декабря в Таганроге случилась авария на улице Бакинской, участниками которой стали два легковых автомобиля. Об этом сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Авария случилась в 17.20 в районе дома № 44. По предварительной информации, 44-летний водитель Chevrolet Lacetti во время движения допустил наезд на остановившийся впереди автомобиль Honda Civic, которым управлял 24-летний мужчина.

В результате ДТП машины получили механические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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Фото Госавтоинспекции Таганрога