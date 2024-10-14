В Таганроге высадят более 850 деревьев и 700 кустарников

В предстоящую субботу, 19 октября, в Таганроге пройдет День древонасаждений. Всего планируется высадить более 850 деревьев и 700 кустарников различных пород, сообщает официальный портал городской администрации.

Центральной площадкой мероприятия станет территория по ул. Дзержинского, где сотрудники администрации и депутаты городской Думы высадят 25 саженцев липы.

Всего, согласно плану мероприятий, деревья будут высаживать по 134 адресам. В Дне древонасаждений примут участие более 1800 человек – сотрудники школ, детских садов, городских предприятий. Кроме саженцев липы планируются высадить голубые ели, туи, клены, ивы, сосны, рябины. А также каштаны, дубы, вербы, вязы и кусты сирени.

Администрация Таганрога приглашает горожан поддержать акцию и высадить зеленые насаждения на территориях, прилегающих к частным домовладениям и многоквартирным домам.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге за аквапарком прошел большой городской субботник.

Фото из архива (пресс-служба городской Думы Таганрога)