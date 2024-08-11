В понедельник, 12 августа, в Таганроге на четыре часа перекроют движение в переулке Комсомольском, сообщает официальный портал городской администрации.

Движение ограничат с 8.00 до 12.00 на участке между улицами Чехова и Александровской. В это время сотрудники коммунальных служб будут приводить в порядок зеленые насаждения.

Участников дорожного движения просят заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Ранее мы рассказали, что с 19 августа в Таганроге начнется основной ремонт Бакинского моста.

Иллюстрация «Таганрогской правды»