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В Таганроге временно перекроют движение в переулке Комсомольском

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В понедельник, 12 августа, в Таганроге на четыре часа перекроют движение в переулке Комсомольском, сообщает официальный портал городской администрации.

Новости Таганрога

Движение ограничат с 8.00 до 12.00 на участке между улицами Чехова и Александровской. В это время сотрудники коммунальных служб будут приводить в порядок зеленые насаждения.

Участников дорожного движения просят заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Ранее мы рассказали, что с 19 августа в Таганроге начнется основной ремонт Бакинского моста.

Иллюстрация «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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