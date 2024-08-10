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С 19 августа в Таганроге начнется основной ремонт Бакинского моста

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На время ремонта на Бакинском мосту будет организовано реверсивное движение транспорта.

Город

«Сейчас подрядная организация завершила подготовительные работы. В течение следующей недели на Бакинском мосту будут установлены дорожные знаки. Согласована организация дорожного движения», — рассказал заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов.

В связи с тем, что Бакинский мост является одной из главных транспортных артерий города, принято решение на время ремонта не перекрывать его полностью для движения транспорта.

«На магистрали будет создано реверсивное движение в обе стороны», — уточнил Егор Долматов.

Водителям во избежание аварийных ситуаций и пробок на дорогах рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, к подготовительным работам по ремонту Бакинского моста в Таганроге подрядная организация приступила 29 июля.

Фото администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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