В Таганроге продолжается ремонт дороги на Бакинском мосту

Напомним, ремонт дороги на Бакинском мосту, начатый во второй половине августа, был временно приостановлен из-за перерасчета сметы.

При проведении работ выяснилось, что бетонный выравнивающий слой, который собирались менять, находится в хорошем состоянии и не требует замены. Понадобились перерасчет объемов работы и дополнительное соглашение с подрядчиком. Все это уже сделано.

11 сентября в администрации Таганрога сообщили, что ремонт дороги на одной из главных транспортных артерий города возобновлен — работы продолжаются.

«В настоящее время на Бакинском мосту проводятся работы по укладке гидроизоляции на тротуарной части путепровода, при благоприятных погодных условиях их срок составит 2-3 дня. На следующем этапе будут проведены работы по устройству верхнего слоя из армированного бетона», — пояснил представитель подрядной организации.

Параллельно с этим подрядчик занимается вывозом строительного мусора.

Специалисты, проводящие работы на Бакинском мосту, обратились к таганрожцам с просьбой не ходить по свежему битуму и гидроизоляционному слою. Это не только вредит качеству дороги, но и, прежде всего, небезопасно.

Фото из архива «Таганрогской правды»