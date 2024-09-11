Главная » Благоустройство

В Таганроге продолжается ремонт дороги на Бакинском мосту

На чтение 1 мин Просмотров 58 Опубликовано

Напомним, ремонт дороги на Бакинском мосту, начатый во второй половине августа, был временно приостановлен из-за перерасчета сметы.

Благоустройство

При проведении работ выяснилось, что бетонный выравнивающий слой, который собирались менять, находится в хорошем состоянии и не требует замены. Понадобились перерасчет объемов работы и дополнительное соглашение с подрядчиком. Все это уже сделано.

11 сентября в администрации Таганрога сообщили, что ремонт дороги на одной из главных транспортных артерий города возобновлен — работы продолжаются.

«В настоящее время на Бакинском мосту проводятся работы по укладке гидроизоляции на тротуарной части путепровода, при благоприятных погодных условиях их срок составит 2-3 дня. На следующем этапе будут проведены работы по устройству верхнего слоя из армированного бетона», — пояснил представитель подрядной организации.

Параллельно с этим подрядчик занимается вывозом строительного мусора.

Специалисты, проводящие работы на Бакинском мосту, обратились к таганрожцам с просьбой не ходить по свежему битуму и гидроизоляционному слою. Это не только вредит качеству дороги, но и, прежде всего, небезопасно.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Бакинский мост дороги ремонт ремонт дорог Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru