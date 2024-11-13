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В Таганроге восстановили освещение в переулке 8-м Новом

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Депутат городской Думы по 24-му округу Алексей Шестериков помог восстановить уличное освещение по двум адресам в Северном жилом массиве.

#ЖКХ

По поводу отсутствия уличного освещения по адресам: переулок 8-й Новый/улица Металлургическая, а также переулок 8-й Новый/ улица Мартеновская Алексей Шестериков направил депутатский запрос в администрацию города. В полученном ответе сообщалось, что заявка передана в подрядную организацию «Стройкомплекс-Т» с планируемой датой исполнения до 30 ноября.

Как сообщил депутат, заявка выполнена досрочно, освещение на указанных адресах уже восстановлено.

Ранее мы рассказали, что депутат гордумы Таганрога оказал помощь «подшефной» школе.

Источник dumataganroga.ru

Фото dumataganroga.ru и из архива «ТП»

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