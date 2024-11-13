В Таганроге восстановили освещение в переулке 8-м Новом

Депутат городской Думы по 24-му округу Алексей Шестериков помог восстановить уличное освещение по двум адресам в Северном жилом массиве.

По поводу отсутствия уличного освещения по адресам: переулок 8-й Новый/улица Металлургическая, а также переулок 8-й Новый/ улица Мартеновская Алексей Шестериков направил депутатский запрос в администрацию города. В полученном ответе сообщалось, что заявка передана в подрядную организацию «Стройкомплекс-Т» с планируемой датой исполнения до 30 ноября.

Как сообщил депутат, заявка выполнена досрочно, освещение на указанных адресах уже восстановлено.

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Источник dumataganroga.ru

Фото dumataganroga.ru и из архива «ТП»