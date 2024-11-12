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Депутат гордумы Таганрога оказал помощь «подшефной» школе

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Депутат городской Думы по 9-му округу Олег Тимохин в очередной раз оказал помощь «подшефной» школе № 36, расположенной на территории округа.

Город

На этот раз по просьбе директора школы Льва Сироты были облагорожены клумбы во дворе образовательного учреждения: изготовлены и установлены металлические ограждения.

Ранее к началу нынешнего учебного года Олег Тимохин за счёт средств депутатского фонда приобрёл парты и стулья в один из классов, мультимедийное оборудование и оборудование для видеонаблюдения.

Кроме того, традиционно каждый год депутат выделяет саженцы для обновления зелёных насаждений на территории школы № 36. В этом году школьный сквер украсили липы, клёны и туи.

Источник: городская Дума Таганрога

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Таганрогская правда
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