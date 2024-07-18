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В Таганроге восстанавливают подачу электроэнергии на Русском поле и в центре города

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По информации ЮЗЭС, в настоящий момент ведутся работы по восстановлению электроэнергии в районах Русского поля, Простоквашино, Центрального рынка, информирует администрация Таганрога.

Город

Планируемые сроки восстановления энергоснабжения на Русском поле и Простоквашино — 15.00, в районе Центрального рынка (ул. Чехова, пер. Смирновский) — 17.00.

Отметим, что 18 июля с 11.13 и ориентировочно до 19.00 в Ростовской области введены графики веерных отключений электроэнергии.

Фото из архива (Россети Юг)

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Таганрогская правда
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