В Таганроге восстанавливают подачу электроэнергии на Русском поле и в центре города

По информации ЮЗЭС, в настоящий момент ведутся работы по восстановлению электроэнергии в районах Русского поля, Простоквашино, Центрального рынка, информирует администрация Таганрога.

Планируемые сроки восстановления энергоснабжения на Русском поле и Простоквашино — 15.00, в районе Центрального рынка (ул. Чехова, пер. Смирновский) — 17.00.

Отметим, что 18 июля с 11.13 и ориентировочно до 19.00 в Ростовской области введены графики веерных отключений электроэнергии.

Фото из архива (Россети Юг)