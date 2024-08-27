В Таганроге восстанавливают пешеходные переходы рядом со школами

В Таганроге сотрудники коммунальных служб перед началом нового учебного года восстанавливают пешеходные переходы рядом с городскими школами.

Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, работы, которые ведутся преимущественно ночью, чтобы не мешать движению транспорта, находятся в финальной стадии.

«Сейчас ведётся обустройство пешеходного перехода на улице Толбухина, 3. Здесь находится детская музыкальная школа им. А.Г. Абузарова», — уточнил он.

Напомним, что учебные занятия в образовательных учреждениях начнутся в этом году 2 сентября. А школьные линейки пройдут в закрытых помещениях.

Фото t.me/Fateev