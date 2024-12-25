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В Таганроге воспитанники детского социального приюта принимали гостей

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24 декабря в таганрогском социальном приюте для детей и подростков прошел новогодний праздник. Ребята подготовили яркое и интересное представление для зрителей.

Город

Гостями праздника стали глава города Таганрога Светлана Камбулова, представители городской администрации и городской Думы, бывшие ученики, друзья, социальные партнёры и члены попечительского совета. Им ребята и воспитатели показали красочное театрализованное представление «Новогодние чудеса в Лукоморье».

Глава города Таганрога поздравила воспитанников и персонал приюта с наступающим Новым годом. Она выразила благодарность за прекрасный спектакль.

«Выражаю признательность всем руководителям предприятий и организаций, которые дарят малышам подарки, а еще особое тепло и заботу. Чтобы каждый ребенок чувствовал себя как дома, где есть любящие мама и папа. И я верю, что это будет главным желанием малышей, которое они загадают в эту волшебную новогоднюю ночь», — сказала Светлана Камбулова.

Стоит отметить, что за 22 года работы таганрогского социального приюта в нем побывало почти 2000 детей самого разного возраста. И все они были окружены теплом и заботой.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге стартовала акция «Зимние дороги. Дети. Безопасность».

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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