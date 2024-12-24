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В Таганроге стартовала акция «Зимние дороги. Дети. Безопасность»

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В Таганроге в преддверии новогодних праздников стартовала широкомасштабная акция «Зимние дороги. Дети. Безопасность», которая завершится 15 января. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

#Безопасность

В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия в городских школах, детских садах и колледжах.

Так, 24 декабря прошла встреча с воспитанниками детского сада № 41. В игровой форме детям напомнили основные правила дорожного движения. А малыши в свою очередь отвечали на вопросы инспекторов о том, на какой сигнал светофора нельзя переходить дорогу, почему запрещено играть на проезжей части и зачем нужно детское кресло в автомобиле.

В завершении мероприятия его маленькие участники получили в подарок от сотрудников Госавтоинпекции забавные световозвращающие брелоки.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

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Таганрогская правда
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