Утром 11 декабря в Таганроге прошло заседание оперативного штаба, на котором обсуждались вопросы безопасности жителей города.
Глава города Светлана Камбулова еще раз обратила внимание городских служб на обязательное информирование таганрожцев о действиях во время возможных ракетных атак. Она поручила коллегам взять на контроль работу с управляющими компаниями по вопросу организации доступа к местам убежищ.
«Список убежищ размещен на официальном сайте городской администрации. Также есть интерактивная карта их расположения. Для информирования населения разработано автоматизированное средство оповещения. Оно позволит оперативно получать рассылки пуш-сообщений в мобильное приложение «112. Таганрог-экстренные сообщения», — отметила глава города.
Она также добавила, что к настоящему моменту сварочные работы на поврежденной во время ночной ракетной атаки котельной по улице Циолковского завершены. Идет заполнение системы и тепло совсем скоро появится во все 27 многоквартирных домах.
«Уверена, что цель противника — запугать людей и разрушить наше единство — не будет достигнута! Сейчас таганрожцы еще сильнее должны сплотиться перед лицом опасности, — написала Светлана Камбулова в своем telegram-канале.
Нужная информация:
приложение «112.Таганрог-экстренные сообщения»;
Ранее мы рассказали, что ночью 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке ВСУ.
Фото из архива