Утром 11 декабря в Таганроге прошло заседание оперативного штаба, на котором обсуждались вопросы безопасности жителей города.

Глава города Светлана Камбулова еще раз обратила внимание городских служб на обязательное информирование таганрожцев о действиях во время возможных ракетных атак. Она поручила коллегам взять на контроль работу с управляющими компаниями по вопросу организации доступа к местам убежищ.

«Список убежищ размещен на официальном сайте городской администрации. Также есть интерактивная карта их расположения. Для информирования населения разработано автоматизированное средство оповещения. Оно позволит оперативно получать рассылки пуш-сообщений в мобильное приложение «112. Таганрог-экстренные сообщения», — отметила глава города.

Она также добавила, что к настоящему моменту сварочные работы на поврежденной во время ночной ракетной атаки котельной по улице Циолковского завершены. Идет заполнение системы и тепло совсем скоро появится во все 27 многоквартирных домах.

«Уверена, что цель противника — запугать людей и разрушить наше единство — не будет достигнута! Сейчас таганрожцы еще сильнее должны сплотиться перед лицом опасности, — написала Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

Нужная информация:

перечень укрытий;

перечень укрытий (карта);

приложение «112.Таганрог-экстренные сообщения»;

приложение для iOS;

приложение для Android;

приложение RuStore.

Ранее мы рассказали, что ночью 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке ВСУ.

Фото из архива