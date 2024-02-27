В Таганроге вопросами поддержки участников СВО и членов их семей займется специальная комиссия

Сегодня, 27 февраля, в Таганроге прошло первое заседание межведомственной комиссии, созданной для оперативного решения вопросов оказания соцподдержки участникам СВО и членам их семей. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

В состав комиссии вошли социальные координаторы государственного фонда «Защитники Отечества», представители профильных структур администрации Таганрога, военного комиссариата, Центра занятости населения и другие.



«Подчеркну, что алгоритм взаимодействия между различными структурами и ведомствами отлажен и работает без сбоев. Участники СВО и члены их семей получают меры поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, психологическую помощь, имеют возможность пройти переобучение и трудоустроиться. Меры поддержки постоянно расширяются», — написал Андрей Фатеев.

Например, с 1 января 2024 года по областному закону предусмотрено предоставление компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ, в том числе на капитальный ремонт, в размере 50%.



Глава администрации отметил, что муниципалитету отводится особая роль в вопросах оказания мер поддержки. И работа в данном направлении будет продолжаться.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева