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В Таганроге водитель повернул на красный сигнал светофора и спровоцировал ДТП

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В результате пострадал водитель другой машины.

Новости Таганрога

Вчера утром в Таганроге произошла авария на перекрестке со светофором, в результате которой пострадал водитель одного из автомобилей. В региональной Госавтоинспкции рассказали подробности.

На перекрестке улиц Москатова и Нестора Кукольника, в районе дома № 27а, 64-летний водитель автомобиля Hyundai Accent повернул налево на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с автомобилем ВАЗ-21083, под управлением 40-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля ВАЗ-21083. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция РО

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ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда

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