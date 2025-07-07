В Таганроге водитель повернул на красный сигнал светофора и спровоцировал ДТП

В результате пострадал водитель другой машины.

Вчера утром в Таганроге произошла авария на перекрестке со светофором, в результате которой пострадал водитель одного из автомобилей. В региональной Госавтоинспкции рассказали подробности.

На перекрестке улиц Москатова и Нестора Кукольника, в районе дома № 27а, 64-летний водитель автомобиля Hyundai Accent повернул налево на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с автомобилем ВАЗ-21083, под управлением 40-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля ВАЗ-21083. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция РО