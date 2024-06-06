Вчера, 5 июня, в Таганроге во время дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель электровелосипеда, сообщает городская Госавтоинпекция.

Авария случилась около шести часов вечера на Мариупольском шоссе в районе дома № 17. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21144» совершал поворот налево. Он не уступил дорогу 46-летнему водителю электровелосипеда и сбил его.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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