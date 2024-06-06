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В Таганроге водитель легковушки сбил мужчину на электровелосипеде

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Вчера, 5 июня, в Таганроге во время дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель электровелосипеда, сообщает городская Госавтоинпекция.

Новости Таганрога

Авария случилась около шести часов вечера на Мариупольском шоссе в районе дома № 17. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21144» совершал поворот налево. Он не уступил дорогу 46-летнему водителю электровелосипеда и сбил его.  

В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали о том, что в Таганроге «Москвич» врезался в «BMW» и перевернулся.

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ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
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