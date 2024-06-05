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В Таганроге «Москвич» врезался в «BMW» и перевернулся

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Вчера, 4 июня, в Таганроге во время дорожно-транспортного происшествия перевернулась машина на улице Морозова.

Новости Таганрога

Авария случилась примерно в 9.30 утра в районе пересечения улиц Морозова и Солодухина. По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля «Москвич 3» выезжал с второстепенной дороги. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю «BMW 525», которым управлял 46-летний мужчина. Во время столкновения отечественная легковушка перевернулась.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее мы рассказали, что во время аварии под Ростовом пострадала маленькая девочка.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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