В Таганроге «Москвич» врезался в «BMW» и перевернулся

Вчера, 4 июня, в Таганроге во время дорожно-транспортного происшествия перевернулась машина на улице Морозова.
Авария случилась примерно в 9.30 утра в районе пересечения улиц Морозова и Солодухина. По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля «Москвич 3» выезжал с второстепенной дороги. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю «BMW 525», которым управлял 46-летний мужчина. Во время столкновения отечественная легковушка перевернулась.
В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.
Ранее мы рассказали, что во время аварии под Ростовом пострадала маленькая девочка.
Фото ВК «Таганрогское ДПС»
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