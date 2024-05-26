Вчера, 25 мая, в Таганроге водитель легковушки сбил 16-летнего подростка прямо на пешеходном переходе. Об этом сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось примерно в 16.40 на Мариупольском шоссе в районе дома № 54. По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля «Kia Seltos» сбил 16-летнего юношу, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево.

В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге на ул. Толбухина попал под машину 14-летний подросток.

Фото УГИБДД по Ростовской области