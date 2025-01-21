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В Таганроге водитель иномарки врезался в велосипедиста

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20 января в Таганроге произошла авария на улице Транспортной, где водитель иномарки сбил мужчину на велосипеде. Об этом сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Новости Таганрога

Авария случилась в седьмом часу утра в районе дома № 3. По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля Mazda выезжал с второстепенной дороги. Он не уступил дорогу мужчине на велосипеде и сбил его.

В результате ДТП 59-летний велосипедист получил травмы и обратился за медицинской помощью. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Таганрога напоминает, что водителям, выезжающим с второстепенной дороги или с дворовой территории, необходимо убедится в безопасности маневра. А велосипедистам, если они передвигаются в сумерках или в темное время суток нужно иметь на одежде светоотражающие элементы, а на транспортном средстве — фонари.

Ранее мы рассказали, что в массовой аварии в центре Ростова пострадал водитель.

Фото Госавтоинспекции Таганрога  

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Таганрогская правда
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