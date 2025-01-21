В массовой аварии в центре Ростова пострадал водитель

Вечером 20 января массовая авария произошла в центре Ростова, где столкнулись сразу несколько автомобилей, есть пострадавший. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась в шестом часу вечера на проспекте Буденновском в районе дома № 59. Участниками аварии стали четыре автомобиля — Changan, Toyota Camry, Mazda и Hyundai Elantra.
В результате ДТП пострадал и был доставлен в больницу 37-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы рассказали, что в Ростове после ДТП автомобиль сбил пешехода на тротуаре и врезался в столб.
Фото Госавтоинспекции РО
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