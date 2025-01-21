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В массовой аварии в центре Ростова пострадал водитель

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Вечером 20 января массовая авария произошла в центре Ростова, где столкнулись сразу несколько автомобилей, есть пострадавший. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в шестом часу вечера на проспекте Буденновском в районе дома № 59. Участниками аварии стали четыре автомобиля — Changan, Toyota Camry, Mazda и Hyundai Elantra.

В результате ДТП пострадал и был доставлен в больницу 37-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростове после ДТП автомобиль сбил пешехода на тротуаре и врезался в столб.

Фото Госавтоинспекции РО

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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