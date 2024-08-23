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В Таганроге водитель иномарки во время ДТП снес дорожное ограждение

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22 августа в Таганроге произошла авария в районе торгового центра «Мармелад», где водитель легковушки врезался в металлическое дорожное ограждение.

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в  16.10 в районе дома № 6 А на улице Площадь Мира. По предварительной информации, 71-летнему водителю автомобиля «Toyota» стало плохо за рулем, он потерял управление и врезался в металлическое дорожное ограждение.

В результате ДТП мужчина не пострадал, но был госпитализирован в больницу в связи с плохим самочувствием. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге пенсионер на иномарке врезался в трамвай.

Фото ВК «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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