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В Таганроге водитель иномарки сбил пожилую женщину

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2 июля в Таганроге водитель сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Новости Таганрога

Происшествие случилось в 13.37  в районе дома № 98 А на улице Чехова. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобилем «Toyota» допустил наезд на 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Полицейские уточняют все обстоятельств произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге в тройном ДТП пострадал пассажир.

Фото «Таганрогской правды» (из архива)

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Таганрогская правда
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