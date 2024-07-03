В Таганроге водитель иномарки сбил пожилую женщину

2 июля в Таганроге водитель сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
Происшествие случилось в 13.37 в районе дома № 98 А на улице Чехова. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобилем «Toyota» допустил наезд на 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Полицейские уточняют все обстоятельств произошедшего.
Ранее мы рассказали, что в Таганроге в тройном ДТП пострадал пассажир.
Фото «Таганрогской правды» (из архива)
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