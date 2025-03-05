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В Таганроге водитель автомобиля «ГАЗ» сбил женщину и скрылся с места аварии

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Вечером 4 марта в Таганроге произошла серьезная авария, во время которой столкнулись иномарка и «ГАЗ». Затем один из водителей вылетел на тротуар, сбил женщину и скрылся с места ДТП.

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в 20.15 на улице Большой Бульварной, где столкнулись ехавшие во встречном направлении автомобиль Chevrolet Aveo под управлением 36-летнего водителя и «ГАЗ», водитель которого не установлен. По предварительной информации, от удара «ГАЗ» потерял управление, вылетел на тротуар, сбил 30-летнюю женщину и врезался столб линии электропередач.

После ДТП водитель «ГАЗа» скрылся с места происшествия. Женщина с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Граждан, обладающих значимой информацией о месте нахождения лица управляющего транспортным средством «ГАЗ» просят сообщить об этом по телефону 102 или в  Госавтоинспекцию Таганрога.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге два человека пострадали в ДТП на улице 4-я Линия.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

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ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
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